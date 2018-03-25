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Андрей Григорьев-Аполлонов поздравил сына с днём рождения

Андрей Григорьев-Аполлонов продемонстрировал поклонникам своего подросшего сына. Певец в рамках Instagram обнародовал пост, в котором он поздравил своего отпрыска с именинами.

Андрей Григорьев-Аполлонов поздравил сына с днём рождения

В своем микроблоге Григорьев-Аполлонов выложил снимок, на котором запечатлён его сын за столом в ресторане. Перед этим, скорей всего, мальчик трапезничал пиццей, после чего принял решение сделать фото с остатками угощения. Многие фанаты артиста присоединились к поздравлениям. Они отметили, что сын певца заметно превращается в юношу. Пост за пять часов успел собрать более 4 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 70 поздравительных комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.

Андрей Григорьев-Аполлонов поздравил сына с днём рождения

Фолловеры не оставили также без внимания и тот факт, что в жизни семьи Андрея Григорьева-Аполлонова в последнее время много праздников. Совсем недавно исполнитель песен поздравлял с днём рождения свою жену.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:15
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