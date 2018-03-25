В Волгограде 8-летняя девочка погибла от самолечения родителей
Сотрудники СУ СК РФ сообщили журналистам о происшествии в Волгограде. Девочка в возрасте 8 лет погибла от самолечения родителей.
Инцидент случился три дня назад, когда ребенок стал жаловаться взрослым на плохое самочувствие. Они решили не обращаться за помощью к врачам, а лечить девочку разными средствами. Однако сегодня утром она стала задыхаться и потеряла сознание.
Медики после приезда попытались помочь школьнице, но не смогли спасти ее жизнь. Сейчас эксперты устанавливают причину летального исхода, а также выяснили, что семья была благополучной. После завершения расследования судьи огласят свой вердикт.
Инцидент случился три дня назад, когда ребенок стал жаловаться взрослым на плохое самочувствие. Они решили не обращаться за помощью к врачам, а лечить девочку разными средствами. Однако сегодня утром она стала задыхаться и потеряла сознание.
Медики после приезда попытались помочь школьнице, но не смогли спасти ее жизнь. Сейчас эксперты устанавливают причину летального исхода, а также выяснили, что семья была благополучной. После завершения расследования судьи огласят свой вердикт.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:16