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В Волгограде 8-летняя девочка погибла от самолечения родителей

Сотрудники СУ СК РФ сообщили журналистам о происшествии в Волгограде. Девочка в возрасте 8 лет погибла от самолечения родителей.

Инцидент случился три дня назад, когда ребенок стал жаловаться взрослым на плохое самочувствие. Они решили не обращаться за помощью к врачам, а лечить девочку разными средствами. Однако сегодня утром она стала задыхаться и потеряла сознание.

В Волгограде 8-летняя девочка погибла от самолечения родителей


Медики после приезда попытались помочь школьнице, но не смогли спасти ее жизнь. Сейчас эксперты устанавливают причину летального исхода, а также выяснили, что семья была благополучной. После завершения расследования судьи огласят свой вердикт.
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Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:16
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