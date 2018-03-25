В Волгограде 8-летняя девочка погибла от самолечения родителей

Инцидент случился три дня назад, когда ребенок стал жаловаться взрослым на плохое самочувствие. Они решили не обращаться за помощью к врачам, а лечить девочку разными средствами. Однако сегодня утром она стала задыхаться и потеряла сознание.Медики после приезда попытались помочь школьнице, но не смогли спасти ее жизнь. Сейчас эксперты устанавливают причину летального исхода, а также выяснили, что семья была благополучной. После завершения расследования судьи огласят свой вердикт.