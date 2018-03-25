Девушка из Нижнего Новгорода в честь 30-летия устроила “похороны своей молодости”
В сетях появились фото, опубликованные родственницей девушки из Нижнего Новгорода. Именинница в честь 30-летия устроила “похороны своей молодости”.
Она решила необычно встретить свой юбилей и сообщила о своем решении сестре. Эта особа позировала перед камерами в черном наряде, украсив свой двор темными шарами. Пользователи сетей позитивно отреагировали на желание горожанки и отметили, что чувствуют себя аналогично при приближении такой даты.
Сама виновница события успешно попрощалась с юностью. Это не помешало ей устроить пышную вечеринку и отлично отдохнуть в кругу друзей и близких людей.
Она решила необычно встретить свой юбилей и сообщила о своем решении сестре. Эта особа позировала перед камерами в черном наряде, украсив свой двор темными шарами. Пользователи сетей позитивно отреагировали на желание горожанки и отметили, что чувствуют себя аналогично при приближении такой даты.
Сама виновница события успешно попрощалась с юностью. Это не помешало ей устроить пышную вечеринку и отлично отдохнуть в кругу друзей и близких людей.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:51