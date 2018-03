Google вложит 300 миллионов долларов в поддержку издательств

Известно, что такая инициатива от компании Google объясняется поддержкой индустрии, которая сделает работу поисковика лучше. Издатели, благодаря такой возможности получат доступ к разным инструментам для поиска работы с подписчиками.Взамен за свою помощь поисковик будет брать комиссию от 5% до 15%. Еще одно обновление от компании покажет пользователям, сколько будетстоить подписка на издания, и благодаря этому можно будет добавлять их в свои листы. В поиске Google будет высвечиваться ресурсы, на которые были подписаны пользователи.Филипп Шиндлер, главный директор компании рассказал: «Последнее, что хотят видеть пользователи Интернета, это то, как он движется ко дну». Логика таких действий компании понятна, ведь если партнеры не будут расти, значит и компания перестанет расти. Уже известно, что обновления подключили такие издания, как The New York Times и The Washington Post.