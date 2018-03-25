На Камчатке трехлетнюю девочку убило упавшей с гаража льдиной

Маленькая девочка в воскресенье находилась вместе с родителями в гаражно-строительном кооперативе под номером 72. Он размещается по улице Войцешека. Туда семейная пара со своим ребенком пришли, чтобы забрать транспортное средство, припаркованное в гараже. В тот момент на трёхлетнюю девочку свалилась с крыши гаража ледяная глыба. Её своевременно не очистили с крыш кооператива. От сильного полученного удара по голове этой глыбой, девочка скончалась. Ребёнок так и не дождался приезда скорой помощи.Непосредственно по данному факту открыли уголовное дело. В свою очередь руководство кооператива под номером 72 привлекут к ответственности за довольно халатное отношение к уборке территории, которое привело к летальному исходу ребёнка.