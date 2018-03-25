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На Камчатке трехлетнюю девочку убило упавшей с гаража льдиной

Страшное происшествие зафиксировали в городе Петропавловске-Камчатском. Там на голову трёхлетнего ребенка с крыши гаража упала ледяная глыба, при этом смертельно травмировав его.

На Камчатке трехлетнюю девочку убило упавшей с гаража льдиной


Маленькая девочка в воскресенье находилась вместе с родителями в гаражно-строительном кооперативе под номером 72. Он размещается по улице Войцешека. Туда семейная пара со своим ребенком пришли, чтобы забрать транспортное средство, припаркованное в гараже. В тот момент на трёхлетнюю девочку свалилась с крыши гаража ледяная глыба. Её своевременно не очистили с крыш кооператива. От сильного полученного удара по голове этой глыбой, девочка скончалась. Ребёнок так и не дождался приезда скорой помощи.

Непосредственно по данному факту открыли уголовное дело. В свою очередь руководство кооператива под номером 72 привлекут к ответственности за довольно халатное отношение к уборке территории, которое привело к летальному исходу ребёнка.
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Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:35
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