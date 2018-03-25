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Выброс газа на полигоне «Ядрово» превысил допустимую норму в семь раз

В Подмосковье на полигоне «Ядрово» зафиксировали превышение предельно допустимого значения выброса газа. Информацию сообщил Александр Чупраков - зампред областного правительства.

Выброс газа на полигоне «Ядрово» превысил допустимую норму в семь раз


Чупраков отмечает, что специалисты выявили превышение наличия газа в 7 раз в сравнении с нормой. На сегодняшний день данный показатель на полигоне составляет 0,21 миллиграмм на метр кубический (нормой является 0,03 мг/м3). Стоит напомнить, что в субботу властями Московской области был объявлен конкурс касательно лучшего проекта благоустройства территории «Ядрово». В районе полигона раньше ввели режим чрезвычайной ситуации вследствие неприятного запаха, доносящегося с полигона.

Андрей Воробьев, являющийся губернатором Московской области, заявил, что вопрос с полигоном он держит на особом контроле. Уже с четырнадцатого апреля в Волоколамском районе на полигоне бытовых твердых отходов начнет работу технологичный новый участок.
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Общество / Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:41
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