Facebook тайно собирает данные звонков и сообщений с Android

Оказалось, что разработчики Facebook пошли на одну уловку, которая связана со смартфонами на Android. Дело в том, что после того, как архив будет доступен, на смартфон должно прийти сообщение. Именно на такую уловку попался и пользователь из Новой Зеландии, он увидел, что в социальной сети есть все имена из его контактов, сообщения и даже продолжительность разговора.Разработчики социальной сети ответили на письмо новозеландца. Они рассказали, что когда пользователь входит на свою страницу с телефона, то сеть подключается и копирует всю информацию на аккаунт социальной сети. Такое действие объяснено тем, что так соцсети легче создавать рекомендации друзей для пользователей. Разработчики уверяют, что перед тем, как добавить на страницу все данные, пользователям приходит запрос на разрешение обработки данных. Но мужчина такого запроса не получал.