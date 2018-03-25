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Facebook тайно собирает данные звонков и сообщений с Android

Один из пользователей Facebook, проживающий в Новой Зеландии рассказал о том, что социальная сеть тайно собирает все данные с телефонов. Он обнаружил, что в Facebook хранятся все звонки и сообщения, которые были на его смартфоне. Чтобы узнать, как такое произошло, пользователь написал разработчикам, но ответ его удивил.

Оказалось, что разработчики Facebook пошли на одну уловку, которая связана со смартфонами на Android. Дело в том, что после того, как архив будет доступен, на смартфон должно прийти сообщение. Именно на такую уловку попался и пользователь из Новой Зеландии, он увидел, что в социальной сети есть все имена из его контактов, сообщения и даже продолжительность разговора.

Facebook тайно собирает данные звонков и сообщений с Android


Разработчики социальной сети ответили на письмо новозеландца. Они рассказали, что когда пользователь входит на свою страницу с телефона, то сеть подключается и копирует всю информацию на аккаунт социальной сети. Такое действие объяснено тем, что так соцсети легче создавать рекомендации друзей для пользователей. Разработчики уверяют, что перед тем, как добавить на страницу все данные, пользователям приходит запрос на разрешение обработки данных. Но мужчина такого запроса не получал.
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Добавил: Oleneva Сегодня, 16:15
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