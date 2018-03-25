Американка с пышными формами счастлива в браке с супругом фитнес-тренером

Некоторые подписчики считают, что особа в возрасте 29 лет не должна находиться рядом с подтянутым мужчиной, который следит за своим внешним видом и занимается спортом. Женщина не любит такие нагрузки и обожает вкусные блюда, а раньше она сильно стеснялась своей фигуры и носила свободные наряды. Затем американка решила повысить самооценку и доказать, что обладательницы пышных форм тоже могут быть счастливы в жизни.Дженна отметила, что ее супруг восхищается каждым изгибом тела своей половинки, так что настоящая любовь не смотрит на размеры или модельную внешность девушек. Подписчики восхищаются позитивными словами прекрасного человека, а также стараются тоже изменить свою жизнь в лучшую сторону.