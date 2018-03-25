Артем Сорока понравился сразу двум участницам «Дома-2»

«Даша умничка, вот только к Сороке зачем-то начала прислоняться», «И что они в Сороке нашли? Нормальные девчонки вроде», «Жалко девок. Артем их переработает и выбросит», - рассуждают пользователи Сети.

Парень известен зрителям своей яркой импровизацией. Недавно ему удалось устроить настоящее шоу, благодаря ему зашевелились Роман Гриценко, Давид Анташвили и другие. А теперь парень захотел взяться за девушек, не так давно прибывших на Сейшелы.Настя Ендальцева и Даша Друзьяк еще не забыли старые обиды друг к другу, а значит, взаимная неприязнь в отношениях между девушками, может разгореться снова с огромной силой, нужно лишь дать повод. Пока что участницы объявили перемирие и даже делятся впечатлениями о Сейшельских островах и участниках проекта.Видимо, Сорока решил поссорить подруг, так как привлек симпатию их обеих. Артем уже понял, что Даша заводится с полуслова, уж очень она импульсивна и бесстрашна, а также, совершенно не может держать себя в руках. Таким образом, по всей видимости, в скором времени появится множество интриг и вспышек.