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Артем Сорока понравился сразу двум участницам «Дома-2»

Участник скандального телепроекта «Дом-2» Артем Сорока часто старается создать атмосферу и всколыхнуть застоявшееся болото на Острове любви. Сейчас у него вновь появилась такая возможность.

Артем Сорока понравился сразу двум участницам «Дома-2»

Парень известен зрителям своей яркой импровизацией. Недавно ему удалось устроить настоящее шоу, благодаря ему зашевелились Роман Гриценко, Давид Анташвили и другие. А теперь парень захотел взяться за девушек, не так давно прибывших на Сейшелы.

Настя Ендальцева и Даша Друзьяк еще не забыли старые обиды друг к другу, а значит, взаимная неприязнь в отношениях между девушками, может разгореться снова с огромной силой, нужно лишь дать повод. Пока что участницы объявили перемирие и даже делятся впечатлениями о Сейшельских островах и участниках проекта.

Артем Сорока понравился сразу двум участницам «Дома-2»

Видимо, Сорока решил поссорить подруг, так как привлек симпатию их обеих. Артем уже понял, что Даша заводится с полуслова, уж очень она импульсивна и бесстрашна, а также, совершенно не может держать себя в руках. Таким образом, по всей видимости, в скором времени появится множество интриг и вспышек.

«Даша умничка, вот только к Сороке зачем-то начала прислоняться», «И что они в Сороке нашли? Нормальные девчонки вроде», «Жалко девок. Артем их переработает и выбросит», - рассуждают пользователи Сети.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:23
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