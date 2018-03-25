Настасья Самбурская показала долгожданное фото в скромном платье

В последнее время публикации Настасьи Самбурской в Instagram вызывают у фолловеров не самые положительные эмоции. Многим надоело, что настолько привлекательная актриса демонстрирует себя в роли «пацанки», облачаясь в не самые женственные наряды. Сегодня же знаменитость решила порадовать своих подписчиков, разместив в микроблоге новый снимок в довольно скромном платье.Поклонники восторженно отозвались о нежном и женственном образ Настасьи Самбрской, сравнив её с настоящей куклой. Стоит отметить, что хейтерам новый наряд актрисы не совсем понравился, они посчитали его чересчур «древним».