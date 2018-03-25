Алла Пугачева опубликовала в Instagram фото Филиппа Киркорова и шутливо потребовала вернуть ее балахон
Алла Пугачева опубликовала в Instagram фото Филиппа Киркорова, сделанное во время концерта, шутливо потребовав вернуть ее одежду. Поклонники были восхищены внешним видом певца в балахоне, и написали много позитивных комментариев.
Исполнитель был запечатлен в таком наряде во время танца, когда он поднимал руки вверх. После публикации сюжет сразу собрал 25000 лайков, а фанаты стали активно обсуждать любимую одежду Примадонны. Многие люди отметили, что Филипп Киркоров потрясающе смотрится в стильном сценическом костюме, всегда остающимся в тренде.
Пользователи сетей посоветовали артисту попросить у Аллы Пугачевой парик, после чего шутливо заметили, что он никогда не вернет ей одежду. Недоброжелатели упомянули о былой любви звездной пары, но фанатам понравился сюжет, поднявший всем настроение.
Исполнитель был запечатлен в таком наряде во время танца, когда он поднимал руки вверх. После публикации сюжет сразу собрал 25000 лайков, а фанаты стали активно обсуждать любимую одежду Примадонны. Многие люди отметили, что Филипп Киркоров потрясающе смотрится в стильном сценическом костюме, всегда остающимся в тренде.
Пользователи сетей посоветовали артисту попросить у Аллы Пугачевой парик, после чего шутливо заметили, что он никогда не вернет ей одежду. Недоброжелатели упомянули о былой любви звездной пары, но фанатам понравился сюжет, поднявший всем настроение.