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Алла Пугачева опубликовала в Instagram фото Филиппа Киркорова и шутливо потребовала вернуть ее балахон

Алла Пугачева опубликовала в Instagram фото Филиппа Киркорова, сделанное во время концерта, шутливо потребовав вернуть ее одежду. Поклонники были восхищены внешним видом певца в балахоне, и написали много позитивных комментариев.

Исполнитель был запечатлен в таком наряде во время танца, когда он поднимал руки вверх. После публикации сюжет сразу собрал 25000 лайков, а фанаты стали активно обсуждать любимую одежду Примадонны. Многие люди отметили, что Филипп Киркоров потрясающе смотрится в стильном сценическом костюме, всегда остающимся в тренде.

Алла Пугачева опубликовала в Instagram фото Филиппа Киркорова и шутливо потребовала вернуть ее балахон


Пользователи сетей посоветовали артисту попросить у Аллы Пугачевой парик, после чего шутливо заметили, что он никогда не вернет ей одежду. Недоброжелатели упомянули о былой любви звездной пары, но фанатам понравился сюжет, поднявший всем настроение.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:25
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