Яна Рудковская на Мальдивах в коньках станцевала лезгинку

Яна Рудковская поведала, что найти ледовый каток на Мальдивских островах было сложно, и поэтому пришлось танцевать лезгинку на пластиковом катке. У девушки всё получилось даже при таких условиях. Фанаты отметили, что флешмоб под композицию «Цвет настроения синий» поп-короля отечественной эстрады набирает невероятных оборотов.Звёзды шоу-биза записывают ролики, на которых запечатлено как они танцуют под новую композицию Киркорова. На данный момент лучшим видео поклонники называют ролик от Милявской. Он стал самым обсуждаемым в соцсети. Видеоролик Рудковской в течение восемнадцати часов посмотрело более 1,2 миллиона интернет-пользователей и оставлено свыше 1,7 тысяч комментариев.