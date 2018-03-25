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Яна Рудковская на Мальдивах в коньках станцевала лезгинку

Яна Рудковская в своём микроблоге Instagram продемонстрировала, как на Мальдивских островах танцует лезгинку на пластиковом катке в коньках. Продюсер поддержала флешмоб под композицию Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий».

Яна Рудковская на Мальдивах в коньках станцевала лезгинку


Яна Рудковская поведала, что найти ледовый каток на Мальдивских островах было сложно, и поэтому пришлось танцевать лезгинку на пластиковом катке. У девушки всё получилось даже при таких условиях. Фанаты отметили, что флешмоб под композицию «Цвет настроения синий» поп-короля отечественной эстрады набирает невероятных оборотов.

Звёзды шоу-биза записывают ролики, на которых запечатлено как они танцуют под новую композицию Киркорова. На данный момент лучшим видео поклонники называют ролик от Милявской. Он стал самым обсуждаемым в соцсети. Видеоролик Рудковской в течение восемнадцати часов посмотрело более 1,2 миллиона интернет-пользователей и оставлено свыше 1,7 тысяч комментариев.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:21
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