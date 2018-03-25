В кинотеатре горящего кемеровского ТЦ погибли дети

Представителями средств массовой информации передаётся, что четверо детей погибли вследствие пожара, который случился в стенах Торгового Центра "Зимняя вишня" на территории Кемерово. Данная информация была получена от представителей экстренных служб города. Представители службы спасения обнаружили тела детей в зале кинотеатра. Пожарными было спасено десять человек. При этом пятьдесят человек эвакуировали.В настоящее время перекрыто движение транспортных средств в районе места происшествия. По сообщениям в социальных сетях, данный пожар начался на 4-ом этаже. Там располагается кинотеатр, а также детский развлекательный центр. Очевидцами отмечается, что дым от случившегося пожара виден из прочих районов города.