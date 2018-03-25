В Челябинской области ученые нашли артефакты с древними заклинаниями

Это место было замечено во время очистки грота от мусора, после чего спелеолог Владимир Юрин провел исследование внутренностей подземного хранилища. Там лежало много обломков керамики, сохранившей узоры, использовавшиеся жителями раннего железного века для защиты от злых духов.Также часть посуды была принесена сюда в средние века. Возможно, ущелье тогда было культовым местом, где совершались жертвоприношения. Все предметы изучаются в лаборатории, а археологи продолжат раскопки в пещере.