В Казани обнаружен самый роскошный "автомобиль-подснежник"
Накануне в сеть выложили фотографию, на которой запечатлён забытый в сугробе лимузин. Жители Казани запечатлели роскошный автомобиль, замеченный после того как начал таять снег, пользователи интернета в шутку назвали машину подснежником.
Каму именно принадлежит, оставленный под снегом лимузин, установить пока не удалось, его обнаружили в Советском районе города Казани на улице Юлиуса Фучика.
Стоит отметить, что машины-подснежники являются довольно частым явлением в больших городах, они мешают работать снегоуборочной технике и доставляют неудобства городским жителям. Особенно если автомобили были кем-то оставлены на дорогах, где они становятся помехой для проезда или передвижения пешеходов.
В связи с этим власти города Казани обратились к коммунальным службам с просьбой заняться поиском и эвакуацией прошеных автомобилей. Также местные власти призвали гражданских активистов подключиться к решению данной проблемы.
Каму именно принадлежит, оставленный под снегом лимузин, установить пока не удалось, его обнаружили в Советском районе города Казани на улице Юлиуса Фучика.
Стоит отметить, что машины-подснежники являются довольно частым явлением в больших городах, они мешают работать снегоуборочной технике и доставляют неудобства городским жителям. Особенно если автомобили были кем-то оставлены на дорогах, где они становятся помехой для проезда или передвижения пешеходов.
В связи с этим власти города Казани обратились к коммунальным службам с просьбой заняться поиском и эвакуацией прошеных автомобилей. Также местные власти призвали гражданских активистов подключиться к решению данной проблемы.
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Добавил: Алина Вчера, 23:50