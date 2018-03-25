В Казани обнаружен самый роскошный "автомобиль-подснежник"

Каму именно принадлежит, оставленный под снегом лимузин, установить пока не удалось, его обнаружили в Советском районе города Казани на улице Юлиуса Фучика.Стоит отметить, что машины-подснежники являются довольно частым явлением в больших городах, они мешают работать снегоуборочной технике и доставляют неудобства городским жителям. Особенно если автомобили были кем-то оставлены на дорогах, где они становятся помехой для проезда или передвижения пешеходов.В связи с этим власти города Казани обратились к коммунальным службам с просьбой заняться поиском и эвакуацией прошеных автомобилей. Также местные власти призвали гражданских активистов подключиться к решению данной проблемы.