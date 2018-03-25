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В Алтайском крае подтопило две дороги

Две автодороги, а также подходы к мостам являются подтопленными в 2 районах Алтайского края.

В Алтайском крае подтопило две дороги


Подтоплена автодорога Маралиха — Куйбышево — Чинета —Генералка непосредственно между селами Маралиха и Куйбышево. Затопило подходы к мосту именно через речку Чарыш в Краснощековском районе в селе Усть-Чагырка. Подтоплены также подходы к мосту на автодороге Калининский — Сибирячиха — Александровка, непосредственно между Садовым, а также Сибирячихой Солонешенского района. Все дорожные службы перевели в режим повышенной готовности.

Губернатором Алтайского края Александром Карлиным в Краснощековском районе введён режим чрезвычайной ситуации. Там из-за паводка подтопленными оказались 200 жилых домов, а также свыше 500 приусадебных участков. Общая группировка сил МЧС в районе достигает 340 человек, а также 160 единиц техники. Также задействовали силы Сибирского спасательного центра, аэромобильную группировку Главного управления МЧС РФ по краю.
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Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 23:40
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