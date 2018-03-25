Рита Дакота рассказала поклонникам о своем творчестве

Исполнительница не может заставить себя сочинять тексты без настроения, потому что в каждой строчке открывает зрителям свою душу и переживания. Потому сам процесс проходит достаточно болезненно, иногда напоминая сеансы у психотерапевта, заставляющего клиента прорабатывать негативные ситуации. Сейчас Рита Дакота счастлива, что ей не нужно думать о таких вещах в композициях, но подписчики были немного удивлены.Они считают, что звезда может затронуть проблемы воспитания и даже пожаловаться на своего ребенка. Пользователи сетей тоже упомянули о коллегах артистки, которые всегда находят сюжеты для творческих идей, после чего посоветовали ей обратить на это внимание.