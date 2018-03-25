Фолловеры оценили накладную чёлку Елены Темниковой

В последнее время фанаты популярной певицы Елены Темниковой не совсем довольны её внешним видом, а именно образом «пацанки», который та демонстрирует не только на сцене, но и в своём микроблоге. Пользователи Сети неоднократно просили свою любимицу подумать о смене имиджа, ведь женственные и романтичные наряды ей очень идут.Накануне знаменитость обрадовала публику, показав в Instagram фотографию себя с накладной чёлкой. Стоит отметить, что на последних публикациях певица даже одевается более женственно, чем раньше, подбирая соответствующий макияж под каждый образ.В комментариях под новым постом можно встретить огромное количество положительных комментариев по поводу накладной чёлки Елены Темниковой. Фолловеры пишут, что она не просто подходит певице, но и делает её намного моложе своих лет.