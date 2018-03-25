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Фолловеры оценили накладную чёлку Елены Темниковой

Фолловеры в Instagram оценили накладную чёлку Елены Темниковой, которой та поспешила похвастаться. Поклонники сразу решили, что именно такой образ подходит певице.

Фолловеры оценили накладную чёлку Елены Темниковой

В последнее время фанаты популярной певицы Елены Темниковой не совсем довольны её внешним видом, а именно образом «пацанки», который та демонстрирует не только на сцене, но и в своём микроблоге. Пользователи Сети неоднократно просили свою любимицу подумать о смене имиджа, ведь женственные и романтичные наряды ей очень идут.

Накануне знаменитость обрадовала публику, показав в Instagram фотографию себя с накладной чёлкой. Стоит отметить, что на последних публикациях певица даже одевается более женственно, чем раньше, подбирая соответствующий макияж под каждый образ.

В комментариях под новым постом можно встретить огромное количество положительных комментариев по поводу накладной чёлки Елены Темниковой. Фолловеры пишут, что она не просто подходит певице, но и делает её намного моложе своих лет.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:24
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