Toyota прогнозирует замену дизельных автомобилей гибридами
В компании Toyota в будущем планируют заменить дизельные автомобили на гибриды. О будущих тенденциях рассказал Геральд Киллманн — вице-президент компании.
В частности, вице-президент Toyota отметил, что для дизельных моторов могут стать альтернативой гибридные технологии. По его словам, за последние годы в компании значительно увеличились продажи гибридных автомобилей, в то время как на дизельные машины спрос заметно снизился. Так на долю дизельных легковых автомобилей приходится не более 10 процентов от общего объёма продаж бренда Toyota.
В то же время господин Киллманн считает что полностью заменить дизельные автомобили на электрокары вряд ли получится, так как у данных видов транспорта совершенно разные покупатели. А заменить компактные бензиновые машины на электрические авто вполне по силам.
При этом вице-президент компании Toyota считает, что на то чтобы электрокары смогли занять на рынке заметную долю, уйдёт не мало времени.
В частности, вице-президент Toyota отметил, что для дизельных моторов могут стать альтернативой гибридные технологии. По его словам, за последние годы в компании значительно увеличились продажи гибридных автомобилей, в то время как на дизельные машины спрос заметно снизился. Так на долю дизельных легковых автомобилей приходится не более 10 процентов от общего объёма продаж бренда Toyota.
В то же время господин Киллманн считает что полностью заменить дизельные автомобили на электрокары вряд ли получится, так как у данных видов транспорта совершенно разные покупатели. А заменить компактные бензиновые машины на электрические авто вполне по силам.
При этом вице-президент компании Toyota считает, что на то чтобы электрокары смогли занять на рынке заметную долю, уйдёт не мало времени.
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Добавил: Алина Сегодня, 16:30