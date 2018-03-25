Toyota прогнозирует замену дизельных автомобилей гибридами

В частности, вице-президент Toyota отметил, что для дизельных моторов могут стать альтернативой гибридные технологии. По его словам, за последние годы в компании значительно увеличились продажи гибридных автомобилей, в то время как на дизельные машины спрос заметно снизился. Так на долю дизельных легковых автомобилей приходится не более 10 процентов от общего объёма продаж бренда Toyota.В то же время господин Киллманн считает что полностью заменить дизельные автомобили на электрокары вряд ли получится, так как у данных видов транспорта совершенно разные покупатели. А заменить компактные бензиновые машины на электрические авто вполне по силам.При этом вице-президент компании Toyota считает, что на то чтобы электрокары смогли занять на рынке заметную долю, уйдёт не мало времени.