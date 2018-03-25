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Приэльбрусье закрыли для туристов вследствие лавиноопасности

В горах КБР зафиксированы обильные снегопады. Вследствие этого с 9 часов утра 25 марта и до 18 часов вечера 26 марта, закрыли для посещения поляны Азау, Нарзанов, Чегет, а также все канатные дороги.

Приэльбрусье закрыли для туристов вследствие лавиноопасности


Отмечается, что движение в рамках Федеральной автодороги Прохладный-Азау (А158), непосредственно на участках: пос. Нейтрино, мост пос. Эльбрус, турбаза Тегенекли, пос. Байдаево, окраина пос. Терскол - поляна Азау, осуществляют одиночным порядком в случае наблюдения за прилегающим склоном. Для посещения закрыто Ущелье Шхельда. Контролирующие службы просят воздержаться от поездок в этом направлении. Действия экстренных служб координирует специальная правительственная комиссия, которая решает оперативные вопросы на месте.

Специалисты отмечают, что лавиноопасность сохраниться может еще несколько дней. Лавина в Приэльбрусье вчера утром сошла на автопарковку. Под толщей снега в итоге оказались 15 авто. Их откопали к вечеру.
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Добавил: tantan61 Вчера, 23:30
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