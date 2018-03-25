Приэльбрусье закрыли для туристов вследствие лавиноопасности

Отмечается, что движение в рамках Федеральной автодороги Прохладный-Азау (А158), непосредственно на участках: пос. Нейтрино, мост пос. Эльбрус, турбаза Тегенекли, пос. Байдаево, окраина пос. Терскол - поляна Азау, осуществляют одиночным порядком в случае наблюдения за прилегающим склоном. Для посещения закрыто Ущелье Шхельда. Контролирующие службы просят воздержаться от поездок в этом направлении. Действия экстренных служб координирует специальная правительственная комиссия, которая решает оперативные вопросы на месте.Специалисты отмечают, что лавиноопасность сохраниться может еще несколько дней. Лавина в Приэльбрусье вчера утром сошла на автопарковку. Под толщей снега в итоге оказались 15 авто. Их откопали к вечеру.