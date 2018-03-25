Ксения Собчак показала мужской семейный разговор
Телеведущая Ксения Собчак показала пользователям, как в их семье проходят мужские разговоры.
После неудачной президентской гонки Собчак не закончила свою политическую карьеру. Звезда продолжает свою правозащитную деятельность, в связи с чем многие поклонники осудили Ксению за то, что она почти перестала уделять время своей семье.
Видимо, поэтому телеведущая за последние дни опубликовала несколько «домашних» кадров, устроив себе небольшой отдых в домашней обстановке. Собчак решила поделиться с фанатами снимками о том, как протекает ее семейная жизнь.
Звезда опубликовала фотографию, на которой запечатлены супруг Максим Виторган с сыном. При этом в качестве комментария к снимку Ксения добавила, что это настоящий мужской разговор.
Пользователи пришли в восторг от данного фото. Многие отметили, что из мальчика растет копия Собчак, так как тоже любит поговорить о насущных проблемах. Поклонники также предложили Ксении перестать скрывать лицо ребенка, так как он уже достаточно большой.
После неудачной президентской гонки Собчак не закончила свою политическую карьеру. Звезда продолжает свою правозащитную деятельность, в связи с чем многие поклонники осудили Ксению за то, что она почти перестала уделять время своей семье.
Видимо, поэтому телеведущая за последние дни опубликовала несколько «домашних» кадров, устроив себе небольшой отдых в домашней обстановке. Собчак решила поделиться с фанатами снимками о том, как протекает ее семейная жизнь.
Звезда опубликовала фотографию, на которой запечатлены супруг Максим Виторган с сыном. При этом в качестве комментария к снимку Ксения добавила, что это настоящий мужской разговор.
Пользователи пришли в восторг от данного фото. Многие отметили, что из мальчика растет копия Собчак, так как тоже любит поговорить о насущных проблемах. Поклонники также предложили Ксении перестать скрывать лицо ребенка, так как он уже достаточно большой.