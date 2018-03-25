Ксения Собчак показала мужской семейный разговор

После неудачной президентской гонки Собчак не закончила свою политическую карьеру. Звезда продолжает свою правозащитную деятельность, в связи с чем многие поклонники осудили Ксению за то, что она почти перестала уделять время своей семье.Видимо, поэтому телеведущая за последние дни опубликовала несколько «домашних» кадров, устроив себе небольшой отдых в домашней обстановке. Собчак решила поделиться с фанатами снимками о том, как протекает ее семейная жизнь.Звезда опубликовала фотографию, на которой запечатлены супруг Максим Виторган с сыном. При этом в качестве комментария к снимку Ксения добавила, что это настоящий мужской разговор.Пользователи пришли в восторг от данного фото. Многие отметили, что из мальчика растет копия Собчак, так как тоже любит поговорить о насущных проблемах. Поклонники также предложили Ксении перестать скрывать лицо ребенка, так как он уже достаточно большой.