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Подписчики раскритиковали Ольгу Бузову за неудачный макияж

Известная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова недавно предстала перед своими поклонниками в несколько обновлённом образе, главной «изюминкой» которого стал макияж в стиле фильмов 90-х, о чём отметили фанаты и нещадно раскритиковали теледиву.

В комментариях к публикации Ольгу даже прозвали выпускницей сельской школы 20-го века. Чёрные волосы с «устаревшими завитушками», а также коричнево-бежевый макияж далеко не молодили девушку.

Подписчики раскритиковали Ольгу Бузову за неудачный макияж

По словам поклонников, они добавили ей не один десяток лет. Также фанаты попросили Ольгу проявить несколько больше естественности, а не перегружать себя ненужными деталями образа.

К слову, из-за неудачного мейкапа пользователи Сети стали подозревать, что девушка увеличила себе губы. Однако Бузова пока никак не прокомментировала, насколько это правда.

Такое незначительное изменение породило массу мнений о том, что агенты Ольги Бузовой уже не знают, что придумать, дабы удержать её «на плаву». Пользователи социальных сетей отметили, что образ ведущей «Дома-2» уже всем надоел и теперь ее «перекраивают» под Анастасию Костенко, Елену Темникову или Ольгу Серябкину, чтобы привлечь аудиторию внешним сходством или скандалом.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:09
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