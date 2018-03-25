Подписчики раскритиковали Ольгу Бузову за неудачный макияж
Известная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова недавно предстала перед своими поклонниками в несколько обновлённом образе, главной «изюминкой» которого стал макияж в стиле фильмов 90-х, о чём отметили фанаты и нещадно раскритиковали теледиву.
В комментариях к публикации Ольгу даже прозвали выпускницей сельской школы 20-го века. Чёрные волосы с «устаревшими завитушками», а также коричнево-бежевый макияж далеко не молодили девушку.
По словам поклонников, они добавили ей не один десяток лет. Также фанаты попросили Ольгу проявить несколько больше естественности, а не перегружать себя ненужными деталями образа.
К слову, из-за неудачного мейкапа пользователи Сети стали подозревать, что девушка увеличила себе губы. Однако Бузова пока никак не прокомментировала, насколько это правда.
Такое незначительное изменение породило массу мнений о том, что агенты Ольги Бузовой уже не знают, что придумать, дабы удержать её «на плаву». Пользователи социальных сетей отметили, что образ ведущей «Дома-2» уже всем надоел и теперь ее «перекраивают» под Анастасию Костенко, Елену Темникову или Ольгу Серябкину, чтобы привлечь аудиторию внешним сходством или скандалом.
В комментариях к публикации Ольгу даже прозвали выпускницей сельской школы 20-го века. Чёрные волосы с «устаревшими завитушками», а также коричнево-бежевый макияж далеко не молодили девушку.
По словам поклонников, они добавили ей не один десяток лет. Также фанаты попросили Ольгу проявить несколько больше естественности, а не перегружать себя ненужными деталями образа.
К слову, из-за неудачного мейкапа пользователи Сети стали подозревать, что девушка увеличила себе губы. Однако Бузова пока никак не прокомментировала, насколько это правда.
Такое незначительное изменение породило массу мнений о том, что агенты Ольги Бузовой уже не знают, что придумать, дабы удержать её «на плаву». Пользователи социальных сетей отметили, что образ ведущей «Дома-2» уже всем надоел и теперь ее «перекраивают» под Анастасию Костенко, Елену Темникову или Ольгу Серябкину, чтобы привлечь аудиторию внешним сходством или скандалом.