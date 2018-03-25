Подписчики раскритиковали Ольгу Бузову за неудачный макияж

В комментариях к публикации Ольгу даже прозвали выпускницей сельской школы 20-го века. Чёрные волосы с «устаревшими завитушками», а также коричнево-бежевый макияж далеко не молодили девушку.По словам поклонников, они добавили ей не один десяток лет. Также фанаты попросили Ольгу проявить несколько больше естественности, а не перегружать себя ненужными деталями образа.К слову, из-за неудачного мейкапа пользователи Сети стали подозревать, что девушка увеличила себе губы. Однако Бузова пока никак не прокомментировала, насколько это правда.Такое незначительное изменение породило массу мнений о том, что агенты Ольги Бузовой уже не знают, что придумать, дабы удержать её «на плаву». Пользователи социальных сетей отметили, что образ ведущей «Дома-2» уже всем надоел и теперь ее «перекраивают» под Анастасию Костенко, Елену Темникову или Ольгу Серябкину, чтобы привлечь аудиторию внешним сходством или скандалом.