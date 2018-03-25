Жители Нью-Йорка запечатлели на видео вторжение четырех НЛО

Сюжет был сделан перед посадкой, когда свидетели события делали фото красивого города. Внезапно в кадре возникли внеземные объекты, не желавшие скрываться от глаз людей. Они стали показывать свои маневры и решили устроить небольшое соревнование на скорость во время полета, а также поразили американцев большими размерами.После просмотра ролика в сетях скептики отметили, что это могли быть обычные китайские фонарики или квадрокоптеры. Пользователи не поддержали их мнение, потому что были заинтригованы сюжетом, а эксперты пока предпочитают не комментировать информацию.