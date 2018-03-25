Пользователи сравнили тверк Анны Седоковой с нервными судорогами

Седокова старается не отставать от модных течений, поэтому решила продемонстрировать современный танец тверк. Компанию певица составила известная видеоблогер Мария Миногарова. Ролик задумывался как юмористический, однако пользователи всерьез его прокомментировали.Многие отметили, что это не тверк, а какие-то нервные судороги. Кто-то посчитал, что Анна просто решила продемонстрировать свою пятую точку. Несмотря на то, что сама звезда в подписи к публикации написала, что это ее работа, поклонники посоветовали Седоковой больше не пробовать свои силы в тверке.Но среди подписчиков нашлись и те, кто с юмором подошел к просмотру данного ролика. Они посоветовали певице не обращать внимания на комментарии завистников.