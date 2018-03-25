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В компании Porsche назвали 5 своих самых быстрых спорткаров

Представители компании Porsche назвали пятёрку своих самых быстрых спорткаров, выпущенных за последние несколько лет. Рейтинг составлялся учитывая не максимальную скорость автомобилей, а разгон спорткаров до первой «сотни».

В компании Porsche назвали 5 своих самых быстрых спорткаров


В пятёрку самых быстрых спорткаров Porsche вошёл Carrera GT, этот автомобиль считается самым пожилым, потому что его начали выпускать в прошедшем десятилетии. Данная модель комплектуется силовым агрегатом объёмом 5,7 литра производительностью 612 лошадиных сил.

На четвёртом месте рейтинга разместился универсал Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo, представленный осенью 2017 года. Этот спорткар оснащён гибридным силовом агрегатом, выдающим 680 лошадиных сил, который до первой «сотни» позволяет разгоняться за 3,4 секунды.

Третьего места удостоилось купе 911 Turbo S с 580-сильным силовым агрегатом, который разгоняет машину до 100 км/час за 2,9 секунды. Вторая строчка рейтинга досталась Porsche GT2 RS, под капотом которого установлен двигатель производительностью 700 «лошадей», он позволяет разгоняться до контрольной «сотки» за 2,7 секунды.

Лидером данного рейтинга стал спорткар Porsche 918 Spyder, но к сожалению сегодня данную модель не выпускают. Под капотом автомобиля стоит силовой агрегат производительностью 887 «скакунов», благодаря ему до 100 км/час машина разгоняется за 2,6 секунды.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 23:20
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