АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Фанаты сравнили Анфису Чехову с Ким Кардашьян

Анфиса Чехова в рамках Instagram поделилась с фолловерами откровенной публикацией в купальнике. Поклонники отметили сходство ведущей с известной американской моделью Ким Кардашьян.

Фанаты сравнили Анфису Чехову с Ким Кардашьян

В прошедшем году Чехова отметила сорокалетие, однако её поклонники считают, что она может дать фору многим молодым девушкам. Фанаты отмечают, что фигура теледивы заслуживает оваций и похвал. Но не все фолловеры Анфисы с этим согласились. В комментариях они начали спорить, какая же фигура у теледивы. Многие фанаты отметили, что сама знаменитость шоу-бизнеса немного полновата, и совсем не подходит для идеала.

На данные высказывания поклонники Чеховой ответили, что стандартные размеры в фигуре это не главное. Фолловеры читают, что важней правильные пропорции. Некоторые отметили, что ведущую больше украшает хорошо подобранный купальник. Фото знаменитости в течение восемнадцати часов сумело собрать около 70 тысяч отметок «Мне нравится» и более 800 комментариев.
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Руины древнего монастыря обнаружены в Грузии
Сергей Лазарев поведал, что попал на сцену
В Волгограде 8-летняя девочка погибла от
Кита Харингтогна нашли пьяным после вечера в
Лолита рассказала о наркотической зависимости
Американка с пышными формами счастлива в браке с
Яна Рудковская поразила своей лезгинкой на коньках
Смартфоны на Android вскоре сильно подорожают
С приходом весны Виктория Дайнеко захотела
Андрей Черкасов отказался дружить с Женей Кузиным
В Санкт-Петербурге задержали порно-режиссёра
США планируют перебросить на Украину миллионы
Выброс газа на полигоне «Ядрово» превысил
В Пекине из-за загрязнения воздуха введён
Лена Хромина тяжело переживает уход Саймона
Фанаты Антона Шоки уверены, что Марго Овсянникова
На рынке труда появилась теперь вакансия
В кинотеатре горящего кемеровского ТЦ погибли
Алла Пугачева опубликовала в Instagram фото
Артем Сорока понравился сразу двум участницам
Настасья Самбурская показала долгожданное фото в
Яна Рудковская на Мальдивах в коньках станцевала
Бейонсе порадовала поклонников нежным образом
Призраки не являются галлюцинациями и могут
Ботокс до неузнаваемости изменил Ирину Розанову
В Каталонии количество пострадавших в
Анфиса Чехова представила в Сети горчичное платье
Far Cry 5 игроки могут пройти за 10 минут
Фанаты сравнили Анфису Чехову с Ким Кардашьян
Apple для следующих версий iOS подготовила 13
Просмотреть все новости