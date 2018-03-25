Фанаты сравнили Анфису Чехову с Ким Кардашьян

В прошедшем году Чехова отметила сорокалетие, однако её поклонники считают, что она может дать фору многим молодым девушкам. Фанаты отмечают, что фигура теледивы заслуживает оваций и похвал. Но не все фолловеры Анфисы с этим согласились. В комментариях они начали спорить, какая же фигура у теледивы. Многие фанаты отметили, что сама знаменитость шоу-бизнеса немного полновата, и совсем не подходит для идеала.На данные высказывания поклонники Чеховой ответили, что стандартные размеры в фигуре это не главное. Фолловеры читают, что важней правильные пропорции. Некоторые отметили, что ведущую больше украшает хорошо подобранный купальник. Фото знаменитости в течение восемнадцати часов сумело собрать около 70 тысяч отметок «Мне нравится» и более 800 комментариев.