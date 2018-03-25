Старшая дочь Веры Брежневой покорила пользователей своей красотой

В январе этого года старшая дочка Брежневой сообщила, что уезжает в Калифорнию. Однако это не мешает маме общаться с Соней. На днях Вера записала видеоролик с ней и опубликовала на своей странице в социальных сетях.На нем мама и дочка дурачатся на камеру, применив популярный видеофильтр. Подписчики после просмотра данного ролика отметили, что Веру и Соню не отличить друг от друга, так как они очень похожи.Пользователи были покорены красотой девушки. К тому же поклонники обратили внимание на ее приятный голос. Многие считают, что ее ждет большой успех за границей. Некоторые даже предложили Брежневой устроить кастинг на поиск лучшего зятя для дочери.