АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Старшая дочь Веры Брежневой покорила пользователей своей красотой

Известная певица Вера Брежнева недавно показала видео со своей дочерью Соней, после просмотра которого поклонники пришли в восторг от красоты юной девушки.

В январе этого года старшая дочка Брежневой сообщила, что уезжает в Калифорнию. Однако это не мешает маме общаться с Соней. На днях Вера записала видеоролик с ней и опубликовала на своей странице в социальных сетях.

Старшая дочь Веры Брежневой покорила пользователей своей красотой

На нем мама и дочка дурачатся на камеру, применив популярный видеофильтр. Подписчики после просмотра данного ролика отметили, что Веру и Соню не отличить друг от друга, так как они очень похожи.

Пользователи были покорены красотой девушки. К тому же поклонники обратили внимание на ее приятный голос. Многие считают, что ее ждет большой успех за границей. Некоторые даже предложили Брежневой устроить кастинг на поиск лучшего зятя для дочери.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:43
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Стимуляция лодыжки электрическим током
Сюжет самого страшного фильма ужасов “Вероника”
Ученые: Бобовые стали самым популярным и полезным
Младшая дочь Ксении Бородиной разрешает коту
Жители Нью-Йорка запечатлели на видео вторжение
Фолловеры оценили накладную чёлку Елены Темниковой
Остановивший драку толстый кот – «миротворец»
Катя Варнава призналась, почему до сих пор не
Ксения Собчак показала мужской семейный разговор
Подписчики раскритиковали Ольгу Бузову за
Татьяна Васильева вытянула с того света Федора
«Доктор Веб» в комментариях на YouTube обнаружил
Пользователи сравнили тверк Анны Седоковой с
В Москве иммигрантка приютила 88-летнюю бабушку
Старшая дочь Веры Брежневой покорила
В рассекреченных файлах британской Минобороны
Наталья Рудова заинтриговала подписчиков
Ученые: Боли в коленях становятся виновниками
Эмин Агаларов поблагодарил своих родных за
Анну Хилькевич сравнили со старушкой из-за
Viber не выполнит требование ФСБ касательно
Российский сегмент МКС оснастят независимой
В Сети обсуждают жирные волосы Волочковой на
На телевидении Китая запрещено шутить и смеяться
Ученые: Главными врагами человеческой самооценки
ESA изучит дальние экзопланеты с помощью
Американский художник Энди Бауч зашифровал 10000
Анастасию Костенко раскритиковали за неумелую
Молодой Алексей Глызин ушел от Аллы Пугачевой
Поклонники Самбурской разочарованы её «грубыми»
Просмотреть все новости