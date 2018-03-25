Старшая дочь Веры Брежневой покорила пользователей своей красотой
Известная певица Вера Брежнева недавно показала видео со своей дочерью Соней, после просмотра которого поклонники пришли в восторг от красоты юной девушки.
В январе этого года старшая дочка Брежневой сообщила, что уезжает в Калифорнию. Однако это не мешает маме общаться с Соней. На днях Вера записала видеоролик с ней и опубликовала на своей странице в социальных сетях.
На нем мама и дочка дурачатся на камеру, применив популярный видеофильтр. Подписчики после просмотра данного ролика отметили, что Веру и Соню не отличить друг от друга, так как они очень похожи.
Пользователи были покорены красотой девушки. К тому же поклонники обратили внимание на ее приятный голос. Многие считают, что ее ждет большой успех за границей. Некоторые даже предложили Брежневой устроить кастинг на поиск лучшего зятя для дочери.
В январе этого года старшая дочка Брежневой сообщила, что уезжает в Калифорнию. Однако это не мешает маме общаться с Соней. На днях Вера записала видеоролик с ней и опубликовала на своей странице в социальных сетях.
На нем мама и дочка дурачатся на камеру, применив популярный видеофильтр. Подписчики после просмотра данного ролика отметили, что Веру и Соню не отличить друг от друга, так как они очень похожи.
Пользователи были покорены красотой девушки. К тому же поклонники обратили внимание на ее приятный голос. Многие считают, что ее ждет большой успех за границей. Некоторые даже предложили Брежневой устроить кастинг на поиск лучшего зятя для дочери.