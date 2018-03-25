В Минкульте РФ отчитались о росте зарплат работников культуры с 2011 года

При этом средняя заработная плата региональных учреждений увеличилась в 2,4 раза, а муниципальных примерно в 2,6 раза. Средняя заработная плата в федеральных учреждениях в прошлом году составила 59 560 рублей. Сотрудники в региональных учреждениях зарабатывали 37 820 рублей, в муниципальных – 25 330 рублей. Статистика Министерства культуры приведена ТАСС. Согласно поступившей информации, на конец прошлого года в области культуры работало свыше 500 000 человек. В свою очередь это на 170 000 меньше в сравнении с 2013 годом. Между тем конкурс в подведомственные российскому Минкультуры вузы, увеличился за несколько лет с 2,8 человек до 3,2 человек на одно место, непосредственно по всем специальностям.В РФ 25 марта отмечается День работника культуры. Этот праздник установили в 2007 году президентским указом.