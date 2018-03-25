Наталья Рудова заинтриговала подписчиков романтичным снимком

Пользователи Instagram всерьёз заинтригованы очередной фотографией популярной актрисы Натальи Рудовой. На снимке звезда, со слов фолловеров, предстала перед ними в довольно милом и романтичном образе. Особенно привлекло внимание то, что она приложила к губам указательный палец, будто показывая, что хранит какой-то секрет.Фоловерам также стало интересно, что значит, а главное, кому адресована фраза, написанная под фотографией «Пахнешь, как планета.. Пахнешь, как космос..». Некоторые уже подумали, что у актрисы с приходом весны появилась и новая любовь, о которой та пока умалчивает.