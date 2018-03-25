Криптоинвесторы США должны платить налоги за транзакции
Налоговая служба США (IRS) напомнила налогоплательщикам о необходимости указания дохода по криптовалютным операциям. Транзакции данного рода подлежат обложению налогами, пишет портал CoinDesk.
Все транзакции, связанные с криптовалютой, облагаются налогами и должны быть отражены в декларациях. Все платежи, исполненные цифровыми деньгами, причисляются к прочим операциям с валютой, поэтому обложение проходит по стандартной процедуре. Инвесторы виртуальных денег, решившие пренебречь заполнением декларации, подлежат аудиту.
Если криптоинвестора признают виновным в сокрытии налогов, его ожидает штраф, а в особых случаях - уголовная ответственность в виде лишения свободы на 5 лет. Аналогичное взыскание ждет инвестора, указавшего ложные данные по транзакциям с криптовалютой, но в данном случае тюремный срок ограничится тремя годами.
Все транзакции, связанные с криптовалютой, облагаются налогами и должны быть отражены в декларациях. Все платежи, исполненные цифровыми деньгами, причисляются к прочим операциям с валютой, поэтому обложение проходит по стандартной процедуре. Инвесторы виртуальных денег, решившие пренебречь заполнением декларации, подлежат аудиту.
Если криптоинвестора признают виновным в сокрытии налогов, его ожидает штраф, а в особых случаях - уголовная ответственность в виде лишения свободы на 5 лет. Аналогичное взыскание ждет инвестора, указавшего ложные данные по транзакциям с криптовалютой, но в данном случае тюремный срок ограничится тремя годами.
Экономика
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 23:00