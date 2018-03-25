Анну Хилькевич сравнили со старушкой из-за огромных очков и вязаной шапки

Анна Хилькевич не так давно сообщала о начале нового конкурса на платформе Instagram. Тогда всем желающим нужно было подписаться на указанные в условиях страницы и ждать результатов. Накануне знаменитость поспешила назвать имена счастливых обладателей iPhone X, 8 и 8Plus. К посту актриса прикрепила собственную фотографию в достаточно непривычном для себя образе, на который фолловеры уже сравнили её со старушкой.В комментариях пользователи Instagram признались, что шапка, выполненная крупной вязкой, огромные очки и свободная плащёвка по отдельности может и выглядели бы, как дизайнерские вещи. На опубликованном же снимке, по их мнению, всё это на Анне Хилькевич смотрится, как наряд довольно милой старушки.