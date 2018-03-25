Башкирские медики обнаружили ВИЧ-инфекцию у 100 беременных женщин
Башкирские медики встревожены резким ростом заражения ВИЧ-инфекцией среди населения. Они уже обнаружили ее у 100 беременных женщин, большинство из которых родили детей.
Сейчас 67 малышей находятся под присмотром специалистов, а сами роженицы принадлежат к благополучной группе социума. В первом квартале нынешнего года были поставлены на учет 476 человек. Такие показатели намного выше прошлогодних аналогов и заставили эпидемиологов принять меры, хотя они пока не имеют программы действия.
Статистика показала, что в городах проживают 11196 пациентов, а сельские местности имеют 6000 инфицированных лиц. Большинство из них являются заключенными и бездомными, не прошедшими обследования.
Сейчас 67 малышей находятся под присмотром специалистов, а сами роженицы принадлежат к благополучной группе социума. В первом квартале нынешнего года были поставлены на учет 476 человек. Такие показатели намного выше прошлогодних аналогов и заставили эпидемиологов принять меры, хотя они пока не имеют программы действия.
Статистика показала, что в городах проживают 11196 пациентов, а сельские местности имеют 6000 инфицированных лиц. Большинство из них являются заключенными и бездомными, не прошедшими обследования.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:50