Башкирские медики обнаружили ВИЧ-инфекцию у 100 беременных женщин

Сейчас 67 малышей находятся под присмотром специалистов, а сами роженицы принадлежат к благополучной группе социума. В первом квартале нынешнего года были поставлены на учет 476 человек. Такие показатели намного выше прошлогодних аналогов и заставили эпидемиологов принять меры, хотя они пока не имеют программы действия.Статистика показала, что в городах проживают 11196 пациентов, а сельские местности имеют 6000 инфицированных лиц. Большинство из них являются заключенными и бездомными, не прошедшими обследования.