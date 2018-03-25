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В Японии вулкан Симмоэ выбросил столб пепла

Серию извержений зафиксировали на действующем вулкане Симмоэ, входящего в состав горной цепи Кирисима на территории Японии в рамках острова Кюсю.

В Японии вулкан Симмоэ выбросил столб пепла


Данные сведение переданы ТАСС, ссылающимся на представителей главного метеорологического управления государства. Имеется информация, что над кратером действующего вулкана на сегодняшний день поднимается столб дыма, а также пепла на высоту в 3 200 метра. Метеорологами зафиксировано несколько извержений, имеющих «взрывной характер».

Стоит отметить, что днём зафиксировали выбросы крупнейших камней на расстояние примерно до 800 метров от кратера. В настоящее время квалифицированные специалисты продолжают осуществлять наблюдение за действующим вулканом, используя при этом высокоточную технологию. На сегодняшний день в регионе действует 3-ий уровень опасности из возможных 5-ти. В свою очередь это предполагает запрет на приближение к горе, а также на восхождение.
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В мире / Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:40
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