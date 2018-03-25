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В Сети обсуждают жирные волосы Волочковой на новом снимке из конюшни

Пользователи Сети бурно обсуждают жирные волосы Анастасии Волочковой на новом фото из конюшни. Фолловеры возмущённо пишут в комментариях, что балерину не особо волнует внешний вид её причёски.

В Сети обсуждают жирные волосы Волочковой на новом снимке из конюшни

Сейчас Анастасия Волочкова вместе с дочерью Ариадной отдыхает в загородном клубе «Отрада», откуда активно публикует новые снимки в свой Instagram. Одна из последних фотографий вызвала у подписчиков балерины не просто шок, а массу возмущений и недовольства. На кадре из конюшни, где спортсменка стоит в обнимку с лошадью, у неё явно жирные волосы. Об этом пользователи Сети и написали в комментариях, не понимая, для чего вообще Волочкова показала такое фото.

Женская половина подписчиц аккаунта Анастасии Волочковой посоветовала балерине делать другую укладку, для которой потребуется в разы меньше геля. Кто-то посчитал, что волос на голове знаменитости осталось настолько мало, что теперь создаётся эффект жирных волос, но все до одного решили, что Волочкова совсем не беспокоится о мнении общественности о ней.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:55
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