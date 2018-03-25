В Архангельске соль на улицах разъедает лапы собак и уничтожает людскую обувь

Многие владельцы домашних питомцев написали в сетях, что ветеринарные клиники переполнены пострадавшими животными. У них образовались сильные язвы из-за химического состава вещества, которые причиняют боль и медленно заживают.Аналогичная ситуация происходит с дорогой обувью, которую нельзя носить в такую погоду. Новые сапоги или ботинки через некоторое время покрываются дырами, а также соль портит брюки. Она легко смывается с тротуара, но потом замерзает на дороге, причиняя неудобства водителям.