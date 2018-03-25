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Жители Ростова обнаружили в магазине “инопланетный” сыр

В сетях появились снимки, опубликованные жителями Ростова. Они обнаружили в магазине “Окей” “инопланетный” сыр, после чего были шокированы таким зрелищем.

Покупатели обратили внимание на дату изготовления продукта, которая относилась к 29 февраля, но в земном календаре этого числа нет. После неожиданного открытия люди стали задавать много вопросов, касающихся производителей товара.

Жители Ростова обнаружили в магазине “инопланетный” сыр


Некоторые лица отметили, что он просто не существует в реальности, так что за него не стоит платить деньги. Пользователи отметили, что люди правы, потому что этот инцидент не поддается логическому объяснению, хотя есть продавцы, которые во время штамповки продуктов забывают посмотреть правильные даты.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:20
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