ESA изучит дальние экзопланеты с помощью космического аппарата "Ариэль"

И хотя ученые внимательно рассмотрели некоторые из них, такие как потенциально пригодные для жизни планеты TRAPPIST-1, все еще не слишком много имеется о них информации. Однако планетологи предполагают, что эти объекты похожи на восемь планет в нашей собственной Солнечной системе.ESA объявило о запуске миссии «Атмосферное дистанционное зондирование инфракрасной экзопланеты с крупными съемками» («Ариэль»). «Ариэль» имеет важную работу: исследовать отдаленные планеты и выяснить, как они сформировались и как изменились с течением времени, узнать об их химии и атмосферах, с конечной целью определить, как могут возникнуть условия, подходящие для жизни на этих планетах.Автоматический аппарат возьмет образцы из 1000 экзопланет, обнаруженных во всем ночном небе, и изучит их с помощью инструментов, таких как спектрометры и фотометры. «Ариэль» будет уделять особое внимание более теплым планетам, хотя в остальном это смесь известных скалистых планет и газовых гигантов.По словам Гюнтера Хасингера, директора по науке ESA: «Ариэль» - логичный следующий шаг в науке экзопланет, позволяющий нам продвигаться по ключевым научным вопросам, касающимся их формирования и эволюции, а также помогает нам понять место Земли во Вселенной. «Ариэль» позволит европейским ученым поддерживать конкурентоспособность в этой динамической области. Он будет основываться на опыте и знаниях, полученных в ходе предыдущих миссий по экзопланетам».Поскольку проект «Ариэль» был одобрен недавно, его запуск произойдет не менее чем через несколько лет. На данный момент ESA анонсирует запуск в середине 2028 года. В идеале, к этому времени ученые узнают еще больше об экзопланетах, хотя мало шансов приземления на них до этого времени.