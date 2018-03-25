В Вашингтоне проводится акция "Марш за нашу жизнь"

Аналогичные акции проведут ещё в шести городах в каждом штате государства. Местное население требует от Конгресса Соединённых Штатов ужесточить урегулирование оборота выпускаемого огнестрельного оружия в США либо вообще запретить его для продажи. В мэрии Вашингтона сообщают, что согласно ожиданиям властей города, в мероприятии будут участвовать около 500 000 человек. В свою очередь основная акция начнётся в двенадцать часов дня.Во главе марша станут старшеклассники флоридской школы Марджори Стоунмэн. Там в Феврале девятнадцатилетним Николоасом Крузом в кровавой бойне было убито семнадцать человек. Дональд Трамп после данного инцидента в рамках избирательной кампании не меньше отстаивал право американских граждан хранить огнестрельное оружие.