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В Вашингтоне проводится акция "Марш за нашу жизнь"

На территории Вашингтона проводят глобальную акцию, которая носит название "Марш за нашу жизнь". Ученики из Паркленда стали инициаторами проведения мероприятия.

В Вашингтоне проводится акция "Марш за нашу жизнь"


Аналогичные акции проведут ещё в шести городах в каждом штате государства. Местное население требует от Конгресса Соединённых Штатов ужесточить урегулирование оборота выпускаемого огнестрельного оружия в США либо вообще запретить его для продажи. В мэрии Вашингтона сообщают, что согласно ожиданиям властей города, в мероприятии будут участвовать около 500 000 человек. В свою очередь основная акция начнётся в двенадцать часов дня.



Во главе марша станут старшеклассники флоридской школы Марджори Стоунмэн. Там в Феврале девятнадцатилетним Николоасом Крузом в кровавой бойне было убито семнадцать человек. Дональд Трамп после данного инцидента в рамках избирательной кампании не меньше отстаивал право американских граждан хранить огнестрельное оружие.
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В мире / Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:10
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