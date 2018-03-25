В Вашингтоне проводится акция "Марш за нашу жизнь"
На территории Вашингтона проводят глобальную акцию, которая носит название "Марш за нашу жизнь". Ученики из Паркленда стали инициаторами проведения мероприятия.
Аналогичные акции проведут ещё в шести городах в каждом штате государства. Местное население требует от Конгресса Соединённых Штатов ужесточить урегулирование оборота выпускаемого огнестрельного оружия в США либо вообще запретить его для продажи. В мэрии Вашингтона сообщают, что согласно ожиданиям властей города, в мероприятии будут участвовать около 500 000 человек. В свою очередь основная акция начнётся в двенадцать часов дня.
Во главе марша станут старшеклассники флоридской школы Марджори Стоунмэн. Там в Феврале девятнадцатилетним Николоасом Крузом в кровавой бойне было убито семнадцать человек. Дональд Трамп после данного инцидента в рамках избирательной кампании не меньше отстаивал право американских граждан хранить огнестрельное оружие.
Аналогичные акции проведут ещё в шести городах в каждом штате государства. Местное население требует от Конгресса Соединённых Штатов ужесточить урегулирование оборота выпускаемого огнестрельного оружия в США либо вообще запретить его для продажи. В мэрии Вашингтона сообщают, что согласно ожиданиям властей города, в мероприятии будут участвовать около 500 000 человек. В свою очередь основная акция начнётся в двенадцать часов дня.
Во главе марша станут старшеклассники флоридской школы Марджори Стоунмэн. Там в Феврале девятнадцатилетним Николоасом Крузом в кровавой бойне было убито семнадцать человек. Дональд Трамп после данного инцидента в рамках избирательной кампании не меньше отстаивал право американских граждан хранить огнестрельное оружие.