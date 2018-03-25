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Анастасию Костенко раскритиковали за неумелую рекламу

Беременная супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова подверглась серьезной критике. Модель Анастасия Костенко стала «неумело», как это назвали пользователи Сети, рекламировать товары в своём микроблоге Instagram.

Супруга известного футболиста сейчас находится в беременном положении. И чтобы хоть как-то разнообразить свой досуг, а также пополнить семейный бюджет, девушка начала на своей страничке в Инстаграм рекламировать товары различных компаний.

Анастасию Костенко раскритиковали за неумелую рекламу

Не так давно она отрекламировала нижнее белье, однако сам товар не показала, а лишь продемонстрировала только его упаковку, чем вызвала множество негативных комментариев в свой адрес.

Подписчики обвинили Анастасию в неумении правильно делать рекламу, тем более, что другими публикациями страничка девушки не пополняется. С подобным успехом, ей не удастся найти доход для своей семьи.

Фолловеры и без того двусмысленно относятся к девушке. Некоторые поддерживают модель и её семью, другие же считают Костенко «разлучницей», мол, именно она стала причиной развода Дмитрия Тарасова с Ольгой Бузовой. Третьи заподозрили, что на рекламном снимке супруга полузащитника «Локомотива» скрывает за пакетом свою беременность.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:24
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