Анастасию Костенко раскритиковали за неумелую рекламу

Супруга известного футболиста сейчас находится в беременном положении. И чтобы хоть как-то разнообразить свой досуг, а также пополнить семейный бюджет, девушка начала на своей страничке в Инстаграм рекламировать товары различных компаний.Не так давно она отрекламировала нижнее белье, однако сам товар не показала, а лишь продемонстрировала только его упаковку, чем вызвала множество негативных комментариев в свой адрес.Подписчики обвинили Анастасию в неумении правильно делать рекламу, тем более, что другими публикациями страничка девушки не пополняется. С подобным успехом, ей не удастся найти доход для своей семьи.Фолловеры и без того двусмысленно относятся к девушке. Некоторые поддерживают модель и её семью, другие же считают Костенко «разлучницей», мол, именно она стала причиной развода Дмитрия Тарасова с Ольгой Бузовой. Третьи заподозрили, что на рекламном снимке супруга полузащитника «Локомотива» скрывает за пакетом свою беременность.