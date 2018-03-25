Поклонники Самбурской разочарованы её «грубыми» публикациями в Instagram

Настасья Самбурская, как заметили многие пользователи Сети, довольно редко размещает в своём Instagram снимки в вечерних нарядах. Вместо этого чаще появляются не всем понятные фотографии актрисы в самых разнообразных, но достаточно «грубых» образах. Фолловеры признаются, что очень огорчены и разочарованы происходящим.В комментариях к последней публикации фанаты Настасьи Самбурской уже не смогли скрывать своё недовольство, подчеркнув, что ей не мешало бы почаще показывать себя более женственной. На обнародованном снимке актриса позируетна камеру сидя на корточках на фоне облезлого подъезда. Больше всего фолловеров разочаровал наряд звезды, состоящий из спортивной куртки, подвёрнутых джинсов и женских ботинок на шпильке.