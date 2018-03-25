АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Поклонники Самбурской разочарованы её «грубыми» публикациями в Instagram

Поклонники Настасьи Самбурской заявили в Instagram, что разочарованы её «грубыми» публикациями. Фолловеры не понимают, откуда у актрисы такая тяга к «пацанскому» стилю.

Поклонники Самбурской разочарованы её «грубыми» публикациями в Instagram

Настасья Самбурская, как заметили многие пользователи Сети, довольно редко размещает в своём Instagram снимки в вечерних нарядах. Вместо этого чаще появляются не всем понятные фотографии актрисы в самых разнообразных, но достаточно «грубых» образах. Фолловеры признаются, что очень огорчены и разочарованы происходящим.

В комментариях к последней публикации фанаты Настасьи Самбурской уже не смогли скрывать своё недовольство, подчеркнув, что ей не мешало бы почаще показывать себя более женственной. На обнародованном снимке актриса позируетна камеру сидя на корточках на фоне облезлого подъезда. Больше всего фолловеров разочаровал наряд звезды, состоящий из спортивной куртки, подвёрнутых джинсов и женских ботинок на шпильке.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:17
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Главными врагами человеческой самооценки
ESA изучит дальние экзопланеты с помощью
Американский художник Энди Бауч зашифровал 10000
Анастасию Костенко раскритиковали за неумелую
Молодой Алексей Глызин ушел от Аллы Пугачевой
Поклонники Самбурской разочарованы её «грубыми»
Принц Гарри пригласил на свадьбу своих бывших
NASA строит вторую платформу для запуска
Отчет: Бизнес неплохо зарабатывает на постных
Elephone готовится к презентации бюджетного
Спасённая Настасьей Самбурской кошка покорила
Санкт-Петербург может претендовать на летнюю
Французский учитель покрыл все тело татуировками
В 2019 году ученые создадут новый «космический
Ученые: Новый вид космического светила имеет
В США женщина-пастор заморила ребенка голодом для
Сводная сестра Илона Маска родила от их общего
Компания NVIDIA выпускает видеокарты GeForce
Представлен концепт автомобиля LADA Triangle-X
Зара рассказала, что в её семье есть свои
Ученые: Загрязненный воздух влияет на развитие
Эксперты составили список звёзд с разными
Гаянэ Багдасарян в холодное время года
Министерство культуры заявило о своем решении
Саймон Марданшин встретился с Глебом Жемчуговым,
Катя Лель смутила поклонников маленьким размером
Сильвестр Сталлоне показал видео своих тренировок
В одной из школ США на случай стрельбы учеников
Нелли Ермолаева осудила тех, кто не хочет
Эксперты составили рейтинг городов РФ по продажам
Просмотреть все новости