Род Стюарт раскритиковал «прощальный тур» Элтона Джона
Род Стюарт, являющийся известным британским исполнителем песен, считает «нечестным» завершение карьеры знаменитого музыканта и певца Элтона Джона. Стюарт поведал об этом в эфире американского телешоу «Что происходит с Энди Коэном».
Элтон Джон проведёт прощальный трёхлетний гастрольный тур, заключительное выступление которого будет в 2021 году. О прощальных гастролях знаменитости Род Стюарт высказался крайне нелестно.
Британский исполнитель песен заявил, что если бы он уходил на покой, то просто исчез бы и всё. Стюарт заявил, что прощальный тур Элтона не имеет никакого отношения к рок-н-роллу, а просто коммерческая деятельность. Артист предполагает, что после прощального тура Элтон неоднократно ещё появится на сцене. Британская звезда утверждает, что подобный ход не раз проделывали и другие звёзды.
Элтон Джон проведёт прощальный трёхлетний гастрольный тур, заключительное выступление которого будет в 2021 году. О прощальных гастролях знаменитости Род Стюарт высказался крайне нелестно.
Британский исполнитель песен заявил, что если бы он уходил на покой, то просто исчез бы и всё. Стюарт заявил, что прощальный тур Элтона не имеет никакого отношения к рок-н-роллу, а просто коммерческая деятельность. Артист предполагает, что после прощального тура Элтон неоднократно ещё появится на сцене. Британская звезда утверждает, что подобный ход не раз проделывали и другие звёзды.