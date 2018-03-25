Род Стюарт раскритиковал «прощальный тур» Элтона Джона

Элтон Джон проведёт прощальный трёхлетний гастрольный тур, заключительное выступление которого будет в 2021 году. О прощальных гастролях знаменитости Род Стюарт высказался крайне нелестно.Британский исполнитель песен заявил, что если бы он уходил на покой, то просто исчез бы и всё. Стюарт заявил, что прощальный тур Элтона не имеет никакого отношения к рок-н-роллу, а просто коммерческая деятельность. Артист предполагает, что после прощального тура Элтон неоднократно ещё появится на сцене. Британская звезда утверждает, что подобный ход не раз проделывали и другие звёзды.