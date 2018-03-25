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В США отказываются устанавливать памятник погибшим советским летчикам

Власти города Элизабет-Сити, находящегося в Соединённых Штатах в Северной Каролине, передумали проводить установку памятника, посвящённого советским летчикам.


Информация передана изданием Associated Press. Стоит отметить, что в мае прошедшего года властями была одобрена установка памятника, который посвящается памяти советских летчиков, обучавшихся в Соединённых Штатах по программе "Проекта Зебра". Четверо советских, а также один канадский летчик погибли во время переправы самолета-амфибии на территорию Советского Союза. Ранее предполагалось, что российская сторона в свою очередь возьмет на себя все расходы на изготовление, а также установку данного памятника. При этом американская сторона должна была взять на себя благоустройство территории.

Но в рамках нового голосования по памятнику, трое членов города Элизабет проголосовали за монумент, а пять членов не поддержали строительство данного памятника.
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В мире / Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:30
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