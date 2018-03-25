Спасённая Настасьей Самбурской кошка покорила Instagram своей красотой

Настасья Самбурская является большой поклонницей семейства кошачьих. Знаменитость уже давно заботиться о брошенных животных, помогая приютам собирать не только кормом, но и сборов средств на содержание питомцев. Актриса не так давно увидела на улице бездомную кошку и решила, что просто обязана ей помочь.Тогда, со слов Самбурской, животное было очень худым и облезшим, а также в положении. Через некоторое время спасённая актрисой кошка превратилась в пушистую Тильду, попавшую в очень любящие и заботливые руки.В комментариях к публикации подписчики Самбурской признались, что разноцветные глаза животного не смогут оставить равнодушным никого, поэтому не удивительно, что актриса не смогла оставить такую прелесть на улице.