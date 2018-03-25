АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Спасённая Настасьей Самбурской кошка покорила Instagram своей красотой

Популярна актриса и ведущая Настасья Самбурская показала бездомную кошку, которую не так давно спасла, подобрав на улице. Выкормленный и ухоженный домашний питомец своей невероятной красотой покорил пользователей Instagram.

Спасённая Настасьей Самбурской кошка покорила Instagram своей красотой

Настасья Самбурская является большой поклонницей семейства кошачьих. Знаменитость уже давно заботиться о брошенных животных, помогая приютам собирать не только кормом, но и сборов средств на содержание питомцев. Актриса не так давно увидела на улице бездомную кошку и решила, что просто обязана ей помочь.

Тогда, со слов Самбурской, животное было очень худым и облезшим, а также в положении. Через некоторое время спасённая актрисой кошка превратилась в пушистую Тильду, попавшую в очень любящие и заботливые руки.

В комментариях к публикации подписчики Самбурской признались, что разноцветные глаза животного не смогут оставить равнодушным никого, поэтому не удивительно, что актриса не смогла оставить такую прелесть на улице.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:56
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Главными врагами человеческой самооценки
ESA изучит дальние экзопланеты с помощью
Американский художник Энди Бауч зашифровал 10000
Анастасию Костенко раскритиковали за неумелую
Молодой Алексей Глызин ушел от Аллы Пугачевой
Поклонники Самбурской разочарованы её «грубыми»
Принц Гарри пригласил на свадьбу своих бывших
NASA строит вторую платформу для запуска
Отчет: Бизнес неплохо зарабатывает на постных
Elephone готовится к презентации бюджетного
Спасённая Настасьей Самбурской кошка покорила
Санкт-Петербург может претендовать на летнюю
Французский учитель покрыл все тело татуировками
В 2019 году ученые создадут новый «космический
Ученые: Новый вид космического светила имеет
В США женщина-пастор заморила ребенка голодом для
Сводная сестра Илона Маска родила от их общего
Компания NVIDIA выпускает видеокарты GeForce
Представлен концепт автомобиля LADA Triangle-X
Зара рассказала, что в её семье есть свои
Ученые: Загрязненный воздух влияет на развитие
Эксперты составили список звёзд с разными
Гаянэ Багдасарян в холодное время года
Министерство культуры заявило о своем решении
Саймон Марданшин встретился с Глебом Жемчуговым,
Катя Лель смутила поклонников маленьким размером
Сильвестр Сталлоне показал видео своих тренировок
В одной из школ США на случай стрельбы учеников
Нелли Ермолаева осудила тех, кто не хочет
Эксперты составили рейтинг городов РФ по продажам
Просмотреть все новости