Спасённая Настасьей Самбурской кошка покорила Instagram своей красотой
Популярна актриса и ведущая Настасья Самбурская показала бездомную кошку, которую не так давно спасла, подобрав на улице. Выкормленный и ухоженный домашний питомец своей невероятной красотой покорил пользователей Instagram.
Настасья Самбурская является большой поклонницей семейства кошачьих. Знаменитость уже давно заботиться о брошенных животных, помогая приютам собирать не только кормом, но и сборов средств на содержание питомцев. Актриса не так давно увидела на улице бездомную кошку и решила, что просто обязана ей помочь.
Тогда, со слов Самбурской, животное было очень худым и облезшим, а также в положении. Через некоторое время спасённая актрисой кошка превратилась в пушистую Тильду, попавшую в очень любящие и заботливые руки.
В комментариях к публикации подписчики Самбурской признались, что разноцветные глаза животного не смогут оставить равнодушным никого, поэтому не удивительно, что актриса не смогла оставить такую прелесть на улице.
Настасья Самбурская является большой поклонницей семейства кошачьих. Знаменитость уже давно заботиться о брошенных животных, помогая приютам собирать не только кормом, но и сборов средств на содержание питомцев. Актриса не так давно увидела на улице бездомную кошку и решила, что просто обязана ей помочь.
Тогда, со слов Самбурской, животное было очень худым и облезшим, а также в положении. Через некоторое время спасённая актрисой кошка превратилась в пушистую Тильду, попавшую в очень любящие и заботливые руки.
В комментариях к публикации подписчики Самбурской признались, что разноцветные глаза животного не смогут оставить равнодушным никого, поэтому не удивительно, что актриса не смогла оставить такую прелесть на улице.