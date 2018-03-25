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Отчет: Бизнес неплохо зарабатывает на постных продуктах

Согласно статистическим выкладкам, потребление постных продуктов в период Великого поста в России значительно увеличивается, что позволяет бизнесу зарабатывать на халяльных и кошерных категориях. Миллионы верующих стараются изменить свои пищевые привычки, сосредотачиваясь на постных товарах.

Отчет: Бизнес неплохо зарабатывает на постных продуктах


ВЦИОМ говорит о 10% граждан России, которые планируют держать пост, хотя на самом деле полный отказ от традиционных продуктов поддерживают только 4% россиян. Согласно данным "Российской газеты", каждый год потребление постной продукции, реализуемой через сети ритейлеров, возрастает на 10%.

За первые 6 месяцев 2017 года продажи постных майонезов выросли на 17%, что связано с Великим постом. Халяльные продукты питания имеют стабильный спрос, поэтому и производители стараются удовлетворить потребности примерно 20 млн мусульман, проживающих в России. Объем мирового рынка халяльных продуктов достиг оборота в $2,1 трлн.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:05
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