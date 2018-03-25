Отчет: Бизнес неплохо зарабатывает на постных продуктах

ВЦИОМ говорит о 10% граждан России, которые планируют держать пост, хотя на самом деле полный отказ от традиционных продуктов поддерживают только 4% россиян. Согласно данным "Российской газеты", каждый год потребление постной продукции, реализуемой через сети ритейлеров, возрастает на 10%.За первые 6 месяцев 2017 года продажи постных майонезов выросли на 17%, что связано с Великим постом. Халяльные продукты питания имеют стабильный спрос, поэтому и производители стараются удовлетворить потребности примерно 20 млн мусульман, проживающих в России. Объем мирового рынка халяльных продуктов достиг оборота в $2,1 трлн.