Необычный автомобиль с лестницей на крыше разъёзжает по улицам Воронежа

В частности, на фотографии запечатлён автомобиль ВАЗ-2111, владелец которого прикрепил к рейлингам раскладную длинную лестницу, при этом большая её часть нависает над капотом. Пользователи в комментариях отметили, что владелец данного автомобиля плохо в школе учил физику, так как подобный способ перевозки является не безопасным, во время передвижения автомобиля массивная лестница может раскачаться и вырвать рейлинги с крыши, став причиной ДПТ.Некоторые комментаторы отмечают, что лестница по инерции съехала в момент торможения машины. Другие считают, что лестница намерена расположена таким образом, чтобы был доступ к багажнику, а один из пользователей процитировал Архимеда: «Дайте мне рычаг, и я переверну любой ВАЗ».