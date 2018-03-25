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Необычный автомобиль с лестницей на крыше разъёзжает по улицам Воронежа

Накануне на портале Pikabu появилась фотография необычного автомобиля с лестницей неудачно размещённой на крыше. Этот автомобиль запечатлели жители Воронежа на улицах города.

Необычный автомобиль с лестницей на крыше разъёзжает по улицам Воронежа


В частности, на фотографии запечатлён автомобиль ВАЗ-2111, владелец которого прикрепил к рейлингам раскладную длинную лестницу, при этом большая её часть нависает над капотом. Пользователи в комментариях отметили, что владелец данного автомобиля плохо в школе учил физику, так как подобный способ перевозки является не безопасным, во время передвижения автомобиля массивная лестница может раскачаться и вырвать рейлинги с крыши, став причиной ДПТ.

Некоторые комментаторы отмечают, что лестница по инерции съехала в момент торможения машины. Другие считают, что лестница намерена расположена таким образом, чтобы был доступ к багажнику, а один из пользователей процитировал Архимеда: «Дайте мне рычаг, и я переверну любой ВАЗ».
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Добавил: Алина Сегодня, 21:20
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