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Американский стартап предлагает нарезной кетчуп

Представители стартапа из Лос-Анджелеса решили предложить кетчуп в нарезке. Данный проект предусматривает аналог привычному томатному соусу, который заключается в использовании высушенных ломтиков помидоров.

Американский стартап предлагает нарезной кетчуп


На данный момент открыт сбор средств на осуществление этой задумки на краудфандинговой платформе Kickstater.

Новый кетчуп будет выполнен в виде смеси порезанных помидорных кусочков, которые расфасуют по восемь штук в каждую упаковку. Упаковка позволит с удобством выкладывать содержимое на бутерброд или на другое блюдо, при этом исключается возможность запачкать руки смесью.

Проект называется Slice of Sauce. Авторы идеи уже смогли собрать 15 тысяч долларов. Интересно, что один из пользователей Сети отдал стартапу 2 тысячи долларов, но попросил за это пригласить его на дегустацию.

Если все получится, то авторы нового кетчупа попробуют расширить список продукции.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:10
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