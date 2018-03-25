Восточную Гуту покинули боевики с семьями и мирные жители

В ходе переговоров руководства российского действующего Центра, занимающегося примирением враждующих сторон с бандитскими группировками, достигли договоренности по выводу террористов в Восточной Гуте из Арбила. В оборонном российском ведомстве сообщили, что по гуманитарному коридору 24 марта осуществили выход 988 боевиков, а также их родственников. Их на семнадцати автобусах транспортировали на территорию сирийской провинции Идлиб. Их безопасность в рамках всего маршрута обеспечивается сирийской полицией, непосредственно под контролем представителей Красного Полумесяца и офицеров Центра по примирению РФ.В ходе достигнутых договоренностей с руководителями группировки «Ахрар аш-Шам» в Восточной Гуте из населенного пункта Хараста в провинцию Идлиб вывезли практически 5 000 боевиков, а также членов их семей.