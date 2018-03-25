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Восточную Гуту покинули боевики с семьями и мирные жители

988 боевиков, а также членов их семей по гумкоридору покинули населенный пункт Арбил, расположенный в Восточной Гуте.

Восточную Гуту покинули боевики с семьями и мирные жители


В ходе переговоров руководства российского действующего Центра, занимающегося примирением враждующих сторон с бандитскими группировками, достигли договоренности по выводу террористов в Восточной Гуте из Арбила. В оборонном российском ведомстве сообщили, что по гуманитарному коридору 24 марта осуществили выход 988 боевиков, а также их родственников. Их на семнадцати автобусах транспортировали на территорию сирийской провинции Идлиб. Их безопасность в рамках всего маршрута обеспечивается сирийской полицией, непосредственно под контролем представителей Красного Полумесяца и офицеров Центра по примирению РФ.



В ходе достигнутых договоренностей с руководителями группировки «Ахрар аш-Шам» в Восточной Гуте из населенного пункта Хараста в провинцию Идлиб вывезли практически 5 000 боевиков, а также членов их семей.
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Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:50
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