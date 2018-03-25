Французский учитель покрыл все тело татуировками и не боится осуждения со стороны коллег

Молодой человек раньше работал в Великобритании, где стал увлекаться таким искусством. Однако он был вынужден вернуться на родину из-за массового осуждения общества. Люди при встрече с необычной личностью боялись даже увидеть ее лицо, но сейчас ситуация кардинально изменилась. Дети прекрасно воспринимают внешний вид педагога, который наносил рисунки по особой схеме.Тут есть японские сюжеты и композиции, посвященные рок-н-роллу. Француз принимает участие в модельном бизнесе и пользуется большим успехом у режиссеров различных фильмов. Он часто радует своих подписчиков новыми снимками в Instagram, но на работу надевает закрытый костюм.