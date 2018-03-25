Эксперты: Huawei P20 будет достойным конкурентом Samsung Galaxy S9

Мнению специалистов основывалось на предоставленных инсайдерами данных. Таким образом, эти выводы стоит считать предварительными. И Samsung Galaxy S9, Huawei P20 являются более производительными по отношению к iPhone X. Что касается сравнению этой пары, то здесь стоит заметить наличие качественной основной и фронтальной камеры у Huawei P20. Модули предлагают разрешение в 40 и 20 Мп соответственно.Данные показатели уже не дают Galaxy S9 выйти вперед.Китайские эксперты считают, что у обеих новинок есть свои недостатки. Если у китайского флагмана это проблемы с функционалом камеры, то у южнокорейского смартфона присутствуют недостатки с дисплеем.В любом случае, точную информацию можно будет получить после официального выхода.