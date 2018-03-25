Эксперты: Huawei P20 будет достойным конкурентом Samsung Galaxy S9
Американские эксперты решили провести анализ смартфонов Huawei P20 и Samsung Galaxy S9, которые пока что не поступили на рынок серийно. Считается, что китайский девайс сможет составить достойную конкуренцию устройству южнокорейского гиганта.
Мнению специалистов основывалось на предоставленных инсайдерами данных. Таким образом, эти выводы стоит считать предварительными. И Samsung Galaxy S9, Huawei P20 являются более производительными по отношению к iPhone X. Что касается сравнению этой пары, то здесь стоит заметить наличие качественной основной и фронтальной камеры у Huawei P20. Модули предлагают разрешение в 40 и 20 Мп соответственно.
Данные показатели уже не дают Galaxy S9 выйти вперед.
Китайские эксперты считают, что у обеих новинок есть свои недостатки. Если у китайского флагмана это проблемы с функционалом камеры, то у южнокорейского смартфона присутствуют недостатки с дисплеем.
В любом случае, точную информацию можно будет получить после официального выхода.
Мнению специалистов основывалось на предоставленных инсайдерами данных. Таким образом, эти выводы стоит считать предварительными. И Samsung Galaxy S9, Huawei P20 являются более производительными по отношению к iPhone X. Что касается сравнению этой пары, то здесь стоит заметить наличие качественной основной и фронтальной камеры у Huawei P20. Модули предлагают разрешение в 40 и 20 Мп соответственно.
Данные показатели уже не дают Galaxy S9 выйти вперед.
Китайские эксперты считают, что у обеих новинок есть свои недостатки. Если у китайского флагмана это проблемы с функционалом камеры, то у южнокорейского смартфона присутствуют недостатки с дисплеем.
В любом случае, точную информацию можно будет получить после официального выхода.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:40