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Эксперты: Huawei P20 будет достойным конкурентом Samsung Galaxy S9

Американские эксперты решили провести анализ смартфонов Huawei P20 и Samsung Galaxy S9, которые пока что не поступили на рынок серийно. Считается, что китайский девайс сможет составить достойную конкуренцию устройству южнокорейского гиганта.

Эксперты: Huawei P20 будет достойным конкурентом Samsung Galaxy S9


Мнению специалистов основывалось на предоставленных инсайдерами данных. Таким образом, эти выводы стоит считать предварительными. И Samsung Galaxy S9, Huawei P20 являются более производительными по отношению к iPhone X. Что касается сравнению этой пары, то здесь стоит заметить наличие качественной основной и фронтальной камеры у Huawei P20. Модули предлагают разрешение в 40 и 20 Мп соответственно.
Данные показатели уже не дают Galaxy S9 выйти вперед.

Китайские эксперты считают, что у обеих новинок есть свои недостатки. Если у китайского флагмана это проблемы с функционалом камеры, то у южнокорейского смартфона присутствуют недостатки с дисплеем.

В любом случае, точную информацию можно будет получить после официального выхода.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:40
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