Компания Qantas Airlines произвела первый беспосадочный рейс

Известно, что вылет состоялся в 19:00 по местному времени, то есть в 14:00 времени Москвы. Об этом было указано на официальном сайте города Перт. Также стоит отметить, что до этого в компании Qantas Airlines уже появлялись заявления о плановом беспосадочном рейсе, который должен состояться в марте. В качестве воздушного судна планировалось использовать авиалайнер Boeing 787 Dreamliner.Общая протяженность маршрута составляет 14498 километров. По данным авиакомпании, это расстояние будет преодолевать самолет, чтобы регулярное авиасообщение между Австралией и Европой оказалось возможным. В целом время полета составляет 17 часов.До этого компании Qantas удалось получить более экологичное топливо, которое уменьшило выброс диоксида углерода на 7%.