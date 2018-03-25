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Компания Qantas Airlines произвела первый беспосадочный рейс

Вчера состоялся первый авиационный беспосадочный рейс QF9, путь которого был проложен от Австралии к Великобритании. Сообщается, что автором проекта стала компания Qantas Airlines.

Компания Qantas Airlines произвела первый беспосадочный рейс


Известно, что вылет состоялся в 19:00 по местному времени, то есть в 14:00 времени Москвы. Об этом было указано на официальном сайте города Перт. Также стоит отметить, что до этого в компании Qantas Airlines уже появлялись заявления о плановом беспосадочном рейсе, который должен состояться в марте. В качестве воздушного судна планировалось использовать авиалайнер Boeing 787 Dreamliner.

Общая протяженность маршрута составляет 14498 километров. По данным авиакомпании, это расстояние будет преодолевать самолет, чтобы регулярное авиасообщение между Австралией и Европой оказалось возможным. В целом время полета составляет 17 часов.

До этого компании Qantas удалось получить более экологичное топливо, которое уменьшило выброс диоксида углерода на 7%.
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В мире
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:30
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